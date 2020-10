Acidente na BR-101 provoca duas mortes

Um morador do bairro Santo Antônio, em Itabuna, está entre as vítimas fatais de um acidente ocorrido na manhã de hoje (20) na BR-101, no trevo de Uruçuca. Ele estava num automóvel que se chocou com um caminhão e outra pessoa morreu. Trata-se de um adolescente de 12 anos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, chovia bastante no momento do acidente, o que deve ter contribuído para a perda do controle da direção.

Os mortos, cuja identidade ainda não foi divulgada, estão sendo necropsiados no DPT (Departamento de Polícia Técnica) de Ilhéus.

Outras duas pessoas, feridas, foram levadas para o Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna.