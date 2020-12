Acidente provoca 3 mortes na BA-680

A colisão frontal entre um Fiat Uno e um Honda Civic provocou a morte de três pessoas na rodovia BA-680, num local conhecido como “Serra de Alfredo Fernandes”, a 30 km do município de Potiraguá, na manhã desta terça-feira (1º).

As vítimas fatais, que moravam no distrito de Itaimbé, estavam no Uno. Dois homens, de prenomes Francisco e Alan, morreram na hora. Uma mulher, conhecida como Valda, chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Já os cinco ocupantes do outro veículo, sofreram apenas ferimentos leves.

As causas do acidente ainda são investigadas pela Polícia Rodoviária.