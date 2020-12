Acidentes tumultuam trânsito na BR-415

Um engavetamento entre seis veículos, bem no intervalo de almoço desta quarta-feira (09), comprometeu o tráfego de veículos pela BR-415, no Km 17, trecho entre Ilhéus e Itabuna. Apesar do atraso e de parte do trânsito ser afetada, não houve feridos no acidente.

Caminhões-guincho foram mobilizados para retirada dos automóveis. Embora a causa ainda não tenha sido confirmada pela Polícia Rodoviária Federal, uma das hipóteses para o incidente são transtornos por causa daquela sinalização “pare-siga”. Tais interrupções ocorrem devido a obras de requalificação que estão acontecendo na pista.

Ainda na mesma estrada, quilômetros adiante, foi registrado outro engavetamento, envolvendo quatro automóveis. Também não houve, mas provocou cinco quilômetros de engarrafamento.