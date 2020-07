Ações do programa “Cidade Empreendedora” avançam na região sul da Bahia

Programa tem o objetivo de engajar a gestão municipal e as lideranças locais na melhoria do ambiente de negócio.

O Sebrae em Ilhéus está avançando com a agenda do programa Cidade Empreendedora por meio de encontros on-line, junto aos municípios de Arataca, Coaraci, Floresta Azul, Itajuípe, Ubaitaba e Una. Já foram iniciados os trabalhos dos eixos de Educação Empreendedora, Gestão Municipal, Desburocratização e Compras Públicas. Em julho, começaram as consultorias de Compras Agricultura Familiar e, ainda neste mês, iniciará o eixo de Compras Governamentais.

Os encontros com cada município contam com a participação da gerente do Sebrae em Ilhéus, Claudiana Figueiredo, da equipe de consultores da instituição responsáveis pelas ações, além de agentes do setor público como prefeito e representantes de sindicatos e associações do município. Também comparecem diretores de escolas e instituições de ensino, produtores da agricultura familiar, representantes das secretarias de Agricultura, Administração, Educação, Meio Ambiente, Assistência Social, Conselho de Alimentação Escolar Municipal, responsáveis pelo Setor de Compras e Licitação, Vigilância Sanitária, órgãos de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) e outras entidades voltadas para o apoio à Agricultura.

Já foram realizadas as primeiras reuniões com os grupos de trabalho do eixo Compras Agricultura Familiar nos seis municípios. Nesses encontros, foi possível elaborar, com o auxílio de nutricionistas e agricultores, o cardápio que seria inserido nos kit da merenda escolar distribuídos paras os alunos da rede pública durante o isolamento social, a partir dos que são produtos produzidos em cada município.

O gerente adjunto do Sebrae em Ilhéus, Michelangelo Lima, vê os avanços das pautas do Cidade Empreendedora, mesmo nesse período de isolamento social, com bastante positividade.

“A continuidade das ações no período da pandemia, através de interação on-line com os atores dos municípios, aumenta a expectativa de geração de frutos positivos desse trabalho. Esperamos atingir os resultados do projeto criando um ambiente favorável para o desenvolvimento dos pequenos negócios nos municípios”, explica Michelangelo.

Foi montado um comitê gestor para a execução do Plano de Desenvolvimento de cada localidade e, até o final do programa, é esperado que todos os municípios estejam com a Sala do Empreendedor em funcionamento, para dar apoio aos empreendedores locais. Está previsto ainda que os agentes de desenvolvimento iniciem as atividade e os produtos da agricultura familiar estejam inseridos na merenda escolar. Além do pleno funcionamento da RedeSim para facilitar os processos de abertura de empresas e, por fim, que os empreendimentos locais estejam fornecendo produtos para as prefeituras e que as escolas da rede pública insiram os conteúdos de educação empreendedora na grade curricular.

Cidade Empreendedora

Com os eixos temáticos Educação Empreendedora, Desburocratização, Compras Públicas, Energia e Gestão Municipal, o Cidade Empreendedora tem o objetivo de engajar a gestão municipal e as lideranças locais na melhoria do ambiente de negócios, promovendo políticas públicas que beneficiem as pequenas empresas e contribuam para o desenvolvimento econômico local.

Desde o início do programa, em 2018, já passam de 100 cidades baianas que implementaram o programa, com a capacitação de mais de três mil gestores públicos e mais de seis mil horas de consultoria gratuita para as prefeituras participantes. Neste ano, 60 municípios foram selecionados para formalizar a parceria com o Sebrae Bahia no Cidade Empreendedora.

As informações completas sobre o programa podem ser obtidas por meio das agências do Sebrae em diversos municípios baianos, bem como pela Central de Relacionamento, no telefone 0800 570 0800.