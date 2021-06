Ações incentivam doação de sangue em Itabuna

Trazer de volta doadores que deixaram de doar sangue nessa pandemia. Este é o objetivo da semana de atividades iniciada nesta segunda-feira (14), Dia Mundial do Doador, no Banco de Sangue da Santa Casa de Itabuna. A ação, parte da campanha Junho Vermelho, reforça a importância de manter o espírito de solidariedade e ajudar a salvar vidas.

Houve queda de mais de 50% no número de doações em relação aos anos anteriores ao surgimento da Covid-19. Eram coletadas, em média, 1.200 bolsas mensais, e hoje não passam de 600.

Uma das ações para tentar reduzir os impactos da queda de doadores é o lançamento da “Campanha Servidor Doador”, que será realizada em parceria com a Secretaria de Saúde de Itabuna.

“A expectativa é de adesão de um número significativo de servidores públicos municipais. Em paralelo a essa campanha, realizaremos outras ações de sensibilização, porque precisamos urgentemente melhorar o nosso estoque regulador”, explica o coordenador de captação do Banco de Sangue da SCMI, Adelson Bispo.

Ele ressalta que, nos últimos meses, aumentou o número de pacientes com diversas patologias que necessitam da transfusão para continuidade no tratamento.

“Segue ainda a necessidade diária de sangue para atendimento às vítimas da violência urbana, de acidentes domésticos e trânsito, dentre outras. As cirurgias continuam ocorrendo”, lembra.

Hoje, o Banco de Sangue da Santa Casa de Itabuna é responsável pelo fornecimento de sangue e hemocomponentes para hospitais que atendem a moradores de 120 municípios, além de pacientes de outras regiões que buscam atendimento no sul da Bahia. “Temos uma demanda crescente que não pode esperar. Por isso, é importante a participação da população nas nossas campanhas”, salienta.

Quem pode doar

As pessoas do sexo masculino podem doar a cada dois meses, até no máximo quatro vezes no período de 12 meses. As do sexo feminino podem doar a cada três meses, até no máximo três vezes em um ano.

Quem quiser candidatar-se a doação pode dirigir-se ao Banco de Sangue, que funciona no anexo do Hospital Calixto Midlej Filho (HCMF), na rua Antônio Muniz, no Pontalzinho.

O Banco de Sangue da SCMI funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas e, aos sábados, das 7 às 12 horas. O atendimento pode ser feito ainda por meio de agendamento, pelo telefone 73-3214-9126.

Para manter o distanciamento social por causa do coronavírus, são atendidos seis doadores por hora. “Desde o início da pandemia, adotamos todos os cuidados para a segurança dos nossos doadores”, informa Adelson Bispo.

Ele acrescenta que as pessoas que tiveram Covid-19 podem ser doadoras de sangue, desde que estejam recuperadas da doença. A doação pode ser feita 30 dias depois da alta médica. Quem tomou a vacina contra a doença também pode seguir como doador. Neste caso, precisa esperar sete dias para comparecer ao Banco de Sangue.