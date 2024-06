Acolhimento para filhos dos vendedores ambulantes e catadores no Ita Pedro

Pensando na proteção, cuidado e também atendendo ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Prefeitura de Itabuna montou pelo terceiro ano o Espaço Kids Ita Pedro, destinado ao acolhimento de crianças filhos dos ambulantes e catadores que vão atuar no Ita Pedro – O maior São Pedro do Brasil. O espaço foi instalado no Núcleo Cuidar, próximo à Justiça do Trabalho.

De acordo com a presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e do Adolescente (CMDCA) e coordenadora do Programa de Erradicação do trabalho Infantil (PETI), Maria D’Ajuda Cavalcante Lucas, no Espaço Kids são oferecidas 40 vagas de acolhimento para as crianças com idade de oito meses a 12 anos e 11 meses.

Ela enfatizou que o espaço será acompanhado por uma equipe multidisciplinar, integrada por exemplo, com representantes do Conselho Tutelar, CMDCA, Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), Vara da Infância e Juventude, além de educadores sociais, psicólogos e assistente social.

No ambiente serão oferecidas atividades lúdicas como: contação de histórias, parque infantil, baile, teatro, pintura, música, etc. Para além dessa estrutura, as crianças receberão alimentação e salas adequadas e climatizadas para dormir, a partir das 22 horas, de acordo com a idade de cada criança. Haverá o reforço da segurança com policiamento militar.

A coordenadora reforçou que o Espaço Kids funcionará durante os três dias de festa sempre a partir das 18 horas até as 7 horas do dia seguinte. Segundo ela, a criança só poderá entrar e sair do espaço com os pais ou responsável que tenha assinado o Termo de Responsabilidade.

Neste ano, o Espaço Kids também terá uma equipe de identificação e mobilização do Conselho Tutelar que vai fiscalizar todo circuito da festa, na Arena Zé Cachoeira, no Banco Raso, a fim de garantir a proteção e segurança das crianças e evitar que algum menor esteja em situação de vulnerabilidade social ou mesmo trabalhando em barracas ou na venda de bebidas alcoólicas .

No domingo, as equipes envolvidas no projeto acompanharão as crianças na festa do Ita Pedrinho, entre as 14 e 18 horas. Depois, retornarão para o Espaço Kids para que os pais e responsáveis possam levar seus filhos para casa com segurança.