Acompanhe calendário de vacinação nesta semana em Itabuna

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Rede de Frio do Departamento de Vigilância em Saúde, divulgou o calendário de vacinação nesta semana em Itabuna. Para a vacinação contra a Covid-19 de adultos e idosos nas Unidades Básicas e de Saúde da Família, a primeira, segunda e terceira dose será aplicada na terça e quinta-feira, dia 18, das 8 às 11 e das 13 às 16 horas. Vale destacar que as ampolas são abertas até 15h a fim de evitar desperdício de doses.

Adultos de 18 a 39 anos sem imunossupressão e/ou comorbidades serão imunizados com a primeira, segunda ou terceira dose (Oxford, Pfizer e Coronavac). Adultos a partir de 40 anos sem imunossupressão, já podem receber a quarta dose contra Covid-19, que assim como a terceira dose segue o princípio da intercambialidade (vacinas diferentes da D1 e D2). Já os adultos a partir de 18 anos com imunossupressão poderão ser imunizados da primeira à quarta dose (Oxford, Pfizer e Coronavac).

CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Até 9 de setembro acontece em todo o Brasil a Campanha Nacional de Multivacinação Infantil em paralelo à Covid-19, Influenza e a vacinação conta Poliomielite. As imunizações acontecem na segunda, quarta e sexta-feira nas Unidades Básicas e de Saúde da Família das 8 as 11 e das 13 às 16h.

MULTIVACINAÇÃO

A Campanha de Multivacinação visa imunizar crianças e adolescentes com todas as vacinas do calendário de imunização nacional para crianças a partir do nascimento a adolescentes, menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias). Serão oferecidas todas as vacinas para este público, inclusive as que faltam para completar o esquema vacinal da Caderneta de Vacina após avaliação do enfermeiro(a) da unidade.

VACINAÇÃO POLIOMELITE

Também na segunda, quarta e sexta-feira em paralelo à Multivacinação, acontece a vacinação contra a Poliomielite. O público-alvo crianças maiores de 1 ano e menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias).

VACINAÇÃO COVID-19

Prossegue a vacinação contra o Covid-19 de primeira ou segunda dose para crianças de 3 a 11 anos. Nesta semana, ocorre na segunda, quarta, e sexta-feira, dia 19, acompanhando o cronograma da Multivacinação nas UBS e USF das 8 as 11 e das 13 às 16h.

MENINGITE C

Também prossegue vacinação contra meningite C nesta semana na segunda, quarta e sexta-feira, 19. O público crianças de 1 ano de idade a 19 anos, 11 meses e 29 dias NÃO vacinadas com meningo C.

A documentação necessária para vacinação da criança e adolescente é o RG ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão do SUS e cartão de vacina da criança/adolescente que deve estar acompanhado do seu responsável.

AÇÃO REDE DE FRIO PARA VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Na terça-feira, dia 16, e na quinta-feira, dia 18, das 9 às 14h haverá ação especial no pátio da Rede de Frio (antigo SESP) para a vacinação da criança e do adolescente.

MULTIVACINAÇÃO

A campanha de Multivacinação visa imunizar crianças e adolescentes com todas as vacinas do calendário de imunização nacional para crianças a partir do nascimento a adolescentes menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias).

Serão oferecidas todas as vacinas para este público, inclusive as que faltam para completar o esquema vacinal da caderneta de vacina após avaliação do enfermeiro(a) da unidade.

VACINAÇÃO POLIOMELITE

Acontecerá também a vacinação da Poliomielite. O público-alvo crianças maiores de 1 ano e menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias).

VACINAÇÃO COVID-19

Além destas, haverá vacinação contra a Covid-19 de primeira ou segunda dose para crianças de 3 a 11 anos de acordo com o prazo das doses e esquema vacinal.

MENINGITE C

Também ocorre vacinação para meningite C para crianças de 1 ano de idade a 19 anos, 11 meses e 29 dias não vacinadas com meningo C.

A documentação necessária para vacinação da criança e adolescente é o RG ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão do SUS e cartão de vacina da criança/adolescente que deve estar acompanhado do seu responsável.

DIA D DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO

No sábado, dia 20, haverá mobilização em todo o Brasil no dia “D” para a campanha de Multivacinação das 8 às 16h em todas Unidades Básicas e de Saúde da Família.

O público-alvo crianças e adolescentes menores de 15 anos para atualização de todas as vacinas disponíveis da caderneta de vacinação. Para a poliomielite, o público alvo crianças maiores de 1 ano a menores de 5 anos.

A documentação é o RG, CPF ou Cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacina da criança/adolescente que deve estar na presença do seu responsável.