Prestes a encerrar o mandato, o governador Rui Costa concede entrevista em que avalia o trabalho realizado, inclusive com obras no sul da Bahia. Este é um dos destaques da edição do Diário Bahia, que traz a inauguração de equipamentos esportivos em Itabuna; leilão de veículos no Detran, entre outros assuntos. Veja mais aqui.