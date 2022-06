Acompanhe o andamento das obras da nova rodovia Itabuna-Ilhéus

Uma obra ousada está sendo realizada pelo Governo do Estado no sul da Bahia. Trata-se de um novo trecho de 18 quilômetros de rodovia que liga Ilhéus a Itabuna, ampliando a BA-649, à margem direita do Rio Cachoeira. Estão sendo investidos R$ 196 milhões na implantação do novo trecho da BA-649, com quatro pontes e um viaduto. A previsão é de que a obra seja concluída até janeiro de 2024.

A intervenção atende a uma demanda antiga da população pela melhora do trânsito cada vez mais intenso na região, que possui 510 mil moradores. O Estado decidiu construir uma nova estrada devido às dificuldades para a realização de uma obra de duplicação da BR-415, por se tratar de rodovia federal e pela ocupação de casas às suas margens.

O secretário da Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, ressaltou que Ilhéus e Itabuna são duas cidades grandes e muito próximas; e a BR-415, que liga os dois municípios, não permite ultrapassagens, o que causa diversos acidentes com óbitos. “As cidades já estão praticamente unidas, e, provavelmente, será mais uma região metropolitana. A região possui uma rica produção agrícola e abriga universidades, comunidades, o Hospital da Costa do Cacau, além de ser atravessada por um gasoduto da Bahiagás. Tudo isso dificultaria que fizéssemos um novo traçado naquele local. A nova pista à margem direita do Rio Cachoeira passou por todo o processo de licenciamento, por audiências públicas, e chegou-se à conclusão de que esta seria a melhor solução. Com isso, abre-se uma nova área de expansão da zona urbana de Ilhéus”.

Cerca de oito quilômetros de terraplanagem já estão concluídos, com a detonação de rochas e aproveitamento do material na construção da própria rodovia. Para isso, foi implantada uma britadeira, que deixa as rochas no tamanho desejado. As implantações de dois dos quatro viadutos também já tiveram as obras iniciadas. De acordo com Cavalcanti, além dos 18 quilômetros de estrada e das quatro pontes, a nova rodovia vai contar com o semi-anel de Itabuna, fazendo a ligação com a nova pista. “E, em Ilhéus, nós estamos concluindo o projeto do semi-anel Norte, que vai ser feito ligando o Banco da Vitória até o distrito industrial”. Segundo ele, atualmente, o deslocamento entre Ilhéus e Itabuna chega a demorar mais de uma hora e meia. “Após a conclusão da obra, será feito em menos de quarenta minutos”.

*Valorização das terras e escoamento da produção*

O agricultor Luís Henrique Figueiredo, 65 anos, é proprietário de terras que serão atravessadas pela nova estrada. Ele comemora a valorização do patrimônio e as facilidades que a obra vai proporcionar. “Essa estrada vai valorizar todas essas terras. E vai ser melhor para todo mundo, porque nós vamos vender nossa produção por aqui também”. Outro agricultor, Renato da Silva, 67 anos, conta quais são as dificuldades de se viver sem uma rodovia próxima. “O rio é logo ali embaixo. Quando chove, a gente tem que atravessar de canoa para ir fazer a feira, para levar gente para o hospital. Agora, com a nova estrada, nós vamos poder ir direto para a cidade”.

*Outras obras na região*

A região de Ilhéus e Itabuna vem recebendo grandes investimentos do Governo do Estado. A implantação da Ponte Ilhéus-Pontal, com 533 metros de extensão, inaugurada em julho de 2020, recebeu um recurso de cerca de R$100 milhões. A construção da primeira ponte estaiada da Bahia levou à necessidade de restaurar e duplicar um trecho da BA-001, em Ilhéus, até o entroncamento da BR-251. O objetivo da intervenção foi dar mais fluidez ao fluxo de motoristas na rodovia. “Nós fizemos a ponte Ilhéus Pontal, fizemos a Orla Sul de Ilhéus, e, agora, será anunciada a continuidade das duplicações da Orla Sul, em mais três quilômetros, e da Orla Norte até o Distrito Industrial de Ilhéus. De 2007 até o momento, nós já recuperamos mais de 15 mil quilômetros de rodovias baianas, com investimento aproximado de R$ 5 bilhões”, destacou o titular da Seinfra.

Repórter: Raul Rodrigues

Fotos: Joá Souza/GOVBA