Acompanhe o ritmo das obras da nova rodovia Itabuna/Ilhéus

A nova rodovia que ligará Itabuna a Ilhéus pela margem direita do rio Cachoeira mantém o ritmo de trabalho dentro da expectativa da empresa que ganhou a licitação, bem como do governador Rui Costa.

De acordo com o projeto, serão 18 quilômetros de pista com mão única. Desses, cerca de oito já estão com asfalto. O governo baiano do PT está investindo R$ 195 milhões na obra, como informa Rui Costa.

A seguir, veja imagens aéreas de Zé Drone, do que já foi feito até agora na rodovia, que vai destravar o trânsito entre as duas maiores cidades do sul da Bahia.