Acordo entre Prefeitura e Uesc busca melhoria da gestão pública em Itabuna

“Essa parceria é o que buscamos para o desenvolvimento social e econômico de nosso município, porque ao trabalhar em conjunto, com técnicos especializados como os que atuam na Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), os resultados e benefícios são incontáveis, tanto para a gestão de um município do porte de Itabuna quanto para a melhoria da qualidade de vida de nossa população”.

A declaração do prefeito Augusto Castro realça o Termo de Cooperação Técnica (TCT) assinado entre a Prefeitura e a Uesc em solenidade simples no seu Gabinete no Centro Administrativo Firmino Alves, na manhã desta terça-feira (27).

Além de secretários e diretores municipais, o ato contou com a presença do reitor da Uesc, Alessandro Santana, que confirmou a importância dessa parceria: “Além de inédita, é fundamental para o desenvolvimento de Itabuna e da região sul da Bahia pelo envolvimento de todas as secretarias municipais”, reforçou.

Elaboração de projetos

O secretário de Gestão e Inovação, José Alberto de Lima Filho, e o Procurador-Geral do Município, Álvaro Luís Ferreira, foram unânimes em destacar a importância dessa cooperação técnica, que vai permitir a elaboração e execução de vários projetos, a exemplo da proposta do prefeito Augusto Castro de valorização do funcionalismo público municipal.

“A reestruturação do quadro funcional e até mesmo a realização de concurso público de forma transparente são prioridades da gestão do prefeito Augusto Castro”, reforçou o secretário. Ele destaca que o serviço público tem muito a ganhar com a parceria institucional.

O Procurador-Geral do Município, Álvaro Luís Ferreira, também citou a parceria como de fundamental importância “pois o município passará a contar estudos técnicos especializados, de quem realmente tem base técnica e científica, um know-how que fará o diferencial na atual administração do prefeito Augusto Castro”, afirmou.