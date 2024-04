Um homem que possui mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas foi conduzido nesta quinta-feira (11). A ação contou com equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da CIPRv/Itabuna e a RONDES-SUL, em ação conjunta, no bairro Nossa Senhora da Vitória, em Ilhéus.

O indivíduo, ao perceber a presença dos policiais militares na localidade, tentou , mas foi alcançado. Após verificar os sistemas policiais, foi identificado o alerta de mandado de prisão.