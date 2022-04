ADASB denuncia que produtores de leite estão sem energia elétrica há cerca de dez dias

A Associação dos Agropecuaristas do Sul da Bahia (ADASB) denuncia que a falta de energia elétrica tem virado rotina em algumas propriedades rurais da região Sul da Bahia, e alerta que a má qualidade do serviço ou mesmo a interrupção total, como tem acontecido, tem causado diversos prejuízos aos produtores de leite da região.

Muitos associados da ADASB estão enfrentando essa situação, como é o caso do pecuarista Pedro Fontes Filho, que tem propriedade na região do Potumuju, município de Ilhéus. Segundo Sr. Pedro, a Fazenda Marival é a mais prejudicada, ela pertence a área do município de Ilhéus, mas fica bem próximo ao trevo de Itajuípe, na BR-101.

“Esse é um problema recorrente, falta energia até seis vezes em um único mês, e o problema não é resolvido rápido. Um exemplo é que estou sem energia na minha fazenda desde o dia 16 de abril e hoje dia 22 permanece o problema. Já cansei de registrar ocorrência junto a concessionária responsável – a Coelba”, desabafou.

Os prejuízos na atividade leiteira são inúmeros, a exemplo de comprometimento do manejo dos animais que passam a ser ordenhados de forma manual; impossibilidade de alimentar os animais com ração no cocho, e o principal, descarte da produção. “Os funcionários também perdem toda alimentação que precisa de refrigeração. Preciso de uma resposta imediata”, finaliza Sr. Pedro Fontes Filho.