Adasb faz campanha para ajudar famílias atingidas por inundações

A Associação dos Agropecuaristas do Sul da Bahia (ADASB) lançou uma campanha entre os seus mais de 100 associados para arrecadar fundos com a finalidade de ajudar as famílias que tiveram as casas afetadas pelas chuvas e inundações do Rio Cachoeira, em Itabuna.

Em menos de 24 horas, a entidade que reúne produtores rurais com propriedade em todo o sul da Bahia conseguiu arrecadar mais de R$ 30 mil. “É muito gratificante ver a solidariedade dos nossos associados. Logo que anunciamos o início da campanha, a adesão foi em massa”, comenta o presidente Pablo Nascimento.

Ele informa que a verba já está sendo utilizada para a compra de colchões, cobertores, móveis, além de materiais de limpeza e higiene. “Estamos correndo contra o tempo porque quem está precisando tem pressa. Fome, sede, a segurança de um lar, tudo isso precisa ser reestabelecido”, argumenta.

Um levantamento parcial da Prefeitura de Itabuna aponta que mais de duas mil famílias de vários bairros e área central da cidade ficaram desabrigadas e desalojadas. Elas foram acolhidas em escolas da Rede Municipal de Ensino. Entre os bairros mais castigados pela cheia do Rio Cachoeira estão Mangabinha, Banco Raso, Nova Itabuna e Rua de Palha.