ADASB festeja 7 anos durante Expofenita

A ADASB (Associação dos Agropecuaristas do Sul da Bahia) comemora sete anos de atuação no segmento agropecuário, tendo como meta a defesa dos interesses dos produtores rurais da região. O aniversário da entidade é destacado durante a Exposição Agropecuária e Feira de Negócios de Itabuna (ExpoFenita 2021).

O evento realizado pela Agência de Desenvolvimento do Sul da Bahia (Agesul) começa na noite desta quarta-feira (24) e segue até domingo (28), no Parque de Exposições Antônio Setenta.

Com um stand montado para recepcionar os associados e visitantes, a ADASB espera promover um espaço de grande interação para comemorar os seus sete anos de existência.

“Estaremos representando de fato o produtor rural de nossa região, preenchendo uma lacuna que existe na região há cerca de duas décadas”, comentou o presidente Pablo Nascimento.

Ele lembrou que, neste sétimo ano, diversas ações importantes foram promovidas em sintonia com as necessidades da agropecuária regional. Entre elas, Dias de Campo, palestras técnicas, leilões, além de cursos e capacitações em parceria com Sindicatos Rurais da Região e o Senar.