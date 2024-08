Adélia desenha caminho para ser primeira mulher prefeita de Ilhéus

Ela já trocou o traje de executiva e o scarpin pela dupla calça jeans e tênis, para olhar no olho, também, de quem vive nos morros de Ilhéus.

Adélia Maria de Carvalho Melo Pinheiro, a professora Adélia, chega com uma meta audaciosa: ser a primeira mulher prefeita de Ilhéus.

Com a candidatura recém-lançada em convenção, Adélia Pinheiro admite que o quadrado da política partidária é novo para ela.

Mas reconhece, sobretudo, que a política sempre esteve na sua vida (como está na de todos nós, diga-se de passagem).

Currículo de peso

Mas essa ilheense já teve, sim, experiências como gestora. Afinal, por dois mandatos, foi reitora da Uesc (Universidade Estadual de Santa Cruz) — terceiro maior orçamento do sul da Bahia.

Ali, ganhou notoriedade perante o então mandatário do estado, governador e hoje todo-poderoso ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Além de ser docente e vir do campo acadêmico, é médica por formação. Traz, portanto, bagagem sobre duas das esferas mais importantes de qualquer gestão.

Por isso, a profissional sul-baiana ganhou a missão de ser secretária das pastas Educação, Saúde, Ciência e Tecnologia.

Tais desafios ela abraçou em mandatos do próprio Rui e do governador Jerônimo Rodrigues. Possivelmente, aquela máxima: “missão dada é missão cumprida”.

Como ambos são petistas de carteirinha, filmaram tudo direitinho e puderam mostrar o perfil daquela futura correligionária ao presidente Lula. Que tal?

Bingo! O universo da política partidária (ainda predominantemente masculino) está indiscutivelmente rendido a essa moça.

Rendido à delicadeza, inteligência, força e coragem da professora Adélia. A aposta certamente leva em consideração que a maioria do eleitorado é feminino.

Como lamentavelmente continuam “moda” misoginia e etarismo (preconceito contra a mulher e contra pessoas a partir de 60 anos), há uma pedreira a ultrapassar.

Porque Adélia, junto com sua coligação, escolheram como candidato a vice o vereador Augustão (PDT de Brizola), com 68 anos de idade.

Resta saber se, em 2024, a mundialmente famosa “terra da Gabriela” escolherá uma mulher muuuuito acima da mera fantasia do vestidinho sexy pra provocar um coronel.

Vamos deixar isso só na magia da literatura, não é? Afinal, foi ela (magia dos livros) que projetou Ilhéus para além de qualquer fronteira.