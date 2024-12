Adélia fala em manter grupo unido, ampliar base e ser ainda mais forte politicamente em Ilhéus

Manter o grupo que trabalhou, desde o início, na pré-campanha de Adélia Pinheiro à Prefeitura de Ilhéus, unido e forte, foi o principal ingrediente de um almoço realizado neste domingo (08), reunindo candidatos a vereadoras e vereadores, dirigentes dos partidos da coligação e equipe de campanha, além de personalidades políticas e representações da Federação Brasil da Esperança (PT, PcdoB e PV), que estiveram ao lado da professora na última eleição.

Na oportunidade, Adélia atribuiu os 38.928 votos conquistados, ao trabalho de entrega da militância, “que conseguiu mostrar força e mobilização” e cuja proposta é de que o grupo seja mantido e ampliado para discutir a cidade “e estar ao lado de todo cidadão e cidadã ilheense ao longo dos próximos anos”. A professora também agradeceu os votos recebidos em outubro último e reafirmou seu compromisso com Ilhéus e sua gente.

Com uma trajetória vitoriosa como médica, professora, ex-reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) por dois mandatos, e ex-secretária de estado da Ciência e Tecnologia; Saúde e Educação, Adélia Pinheiro assegurou que estará presente em Ilhéus e se posicionando sobre as decisões políticas do município.

“Serei uma voz presente na defesa dos interesses de Ilhéus”, assegurou. Lideranças políticas que apoiaram o evento, destacaram a força que o resultado da eleição traz para Adélia Pinheiro, tornando-a, naturalmente, a mais nova liderança política em Ilhéus.

Cerca de 300 pessoas participaram do evento, intitulado “Feijoada com Adélia”. Além de importantes lideranças políticas locais, o evento contou com a presença do deputado federal Josias Gomes; de Everaldo Anunciação, representando o PT Nacional e do empresário Nilton Cruz, representando do líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Rosemberg Pinto.