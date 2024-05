Adélia lança ‘Fala Ilhéus’ para ouvir a população sobre os problemas e soluções para a cidade

Na noite desta quarta-feira (22) Adélia Pinheiro dará a largada para a construção do primeiro projeto de governo municipal da história de Ilhéus, a partir da escuta e do diálogo com a população. O bairro Teotônio Villa sediará o evento de estreia do Fala Ilhéus, a partir das 18h30, na Avenida Paulo Souto, 701, em frente ao ponto de ônibus.

Trata-se de uma série de 12 encontros nos quais a pré-candidata a prefeita da Federação da Esperança (integrada pelo PT, PV e PC do B), abrirá o microfone e o coração para ouvir as cidadãs e os cidadãos de todas as regiões de Ilhéus. O povo vai contribuir com críticas e sugestões sobre os problemas do município.

Além dos eventos, os ilheenses podem participar do Fala Ilhéus pela internet, pelo endereço www.falailheus.com.br

As sugestões serão formatadas e incorporadas ao Plano de Governo Participativo, que será registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), junto com a homologação da candidatura de Adélia. O Fala Ilhéus tem o propósito de alinhar os desejos e as ideias nascidos das vivências e das necessidades da população, com uma administração competente, comprometida com o povo.

Proposta inovadora

“O Fala Ilhéus é uma proposta inovadora para a nossa região”, diz Adélia. “Queremos ouvir e conversar com as pessoas. Entendemos que quem vive os problemas no dia-a-dia e sente na pele as dificuldades é quem tem, de fato, autoridade para dizer o que é preciso melhorar e o que é prioridade,” sentencia.

“Ilhéus passa por muitos problemas que as sucessivas gestões não conseguem resolver. Mas são problemas que têm solução, quando se tem vontade, dedicação, capacidade e, sobretudo, quando a população é colocada no centro das prioridades”, explica Adélia Pinheiro. “Com o Fala Ilhéus, estaremos com a população nos bairros, nos distritos e nas comunidades. A mudança tem de ser feita junto com os Ilheenses, para melhorar a vida na cidade, no seu dia a dia”, acredita.

Agenda

O segundo evento do Fala Ilhéus será no distrito de Olivença, no sábado (25), a partir das 18h30. Dos 12 encontros, dois serão temáticos, sobre Mulheres e Juventude.