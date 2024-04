Adélia Pinheiro lança pré-candidatura a prefeita de Ilhéus no próximo sábado

A médica e professora Adélia Pinheiro, 59 anos, lançará a sua pré-candidatura a prefeita de Ilhéus no próximo sábado (27), às 9h, no Centro de Convenções da cidade, localizado na avenida Soares Lopes. Ex-secretária estadual de Ciência e Tecnologia, de Saúde e de Educação (nos governos de Rui Costa e Jerônimo Rodrigues), Adélia se lança como importante e forte alternativa para a eleição deste ano.

Professora aposentada do curso de medicina da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), instituição onde foi reitora por dois mandatos, a pré-candidata pela Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PC do B) prepara um grande evento para os ilheenses.

Além da população, o encontro terá as presenças da militância e de lideranças locais, de deputados federais e estaduais e de gestores do Governo do Estado da Bahia. A candidatura de Adélia está movimentando o cenário político de Ilhéus. Com vasta experiência e capacidade comprovada por onde passou como gestora, ela poderá ser a primeira mulher a governar Ilhéus, em quase 500 anos de história do município.

“Minha cidade me chama e sinto que este é o momento. Amo ilhéus e toda minha história foi construída aqui. Por isso tenho a certeza de que posso, e devo, contribuir para o seu desenvolvimento”, destaca Adélia Pinheiro. “A cidade precisa de gente nova, com propostas e mentalidade novas, para promover uma transformação e levá-la ao patamar de desenvolvimento social e econômico, com geração de emprego e renda e oportunidade para todos. É isso que a população tanto almeja e merece”.

Plano de Governo Participativo – A pré-candidata destaca as potencialidades da cidade para o turismo, a agricultura, logística e para a indústria, sobretudo de chocolate e de tecnologia da informação. Com um Plano de Governo Participativo (PGP) em construção com diversos segmentos sociais, Adélia planeja uma gestão inovadora, para promover uma virada de chave em Ilhéus.

“Estamos planejando um novo pensar sobre a cidade, com muito estudo e carinho, em um processo de escuta nunca visto por aqui. Acredito que ninguém conhece mais a cidade, os seus problemas e soluções, do que os próprios ilheenses”, garante a médica.

“O desenvolvimento de Ilhéus passa inevitavelmente pela resolução de entraves que há décadas travam os seus avanços. Exemplos disso são os maus serviços prestados nas áreas de transporte, saúde e educação, as debilidades na infraestrutura e o abandono do patrimônio histórico da cidade”.

Trajetória – Filha de um casal de professores, Adélia Pinheiro teve toda sua vida estudantil em Ilhéus. Foi para Salvador estudar medicina na Universidade Federal da Bahia (UFBA), onde também fez especialização em Medicina Social e mestrado em Saúde Coletiva. Doutora em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo (USP), Adélia é professora aposentada do curso de Medicina da UESC, onde foi Reitora nos exercícios 2012-2015 e 2016 -2019. Foi Secretária Estadual de Ciência e Tecnologia; de Saúde entre fevereiro e Dezembro de 2022; e de Educação, de Janeiro de 2023 a abril de 2024.