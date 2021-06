Adeus a motoboy gera protesto nas ruas de Itabuna

Um clima de comoção marcou, na tarde desta segunda-feira (14), a despedida ao motoboy Madson Santos, de 21 anos, morto num trágico acidente ontem à noite, na avenida Fernando Cordier (Beira Rio), no centro de Itabuna. Ele era entregador de uma lanchonete e seguia de moto para atender a um pedido.

A motocicleta foi colhida naquela via por um automóvel Jeep Compassa vindo da rua Sóstenes de Miranda, dirigido pelo médico pediatra José Antero Almeida. Com o impacto, o rapaz morreu ainda no local. O Samu até foi acionado, mas a ambulância já o encontrou sem vida.

A perda repentina da vítima causou protestos de profissionais que utilizam o mesmo tipo de veículo para sobreviver. Motoboys que atuam com entregas em domicílio (delivery) e mototaxistas fizeram manifestações logo após o desastre até o Complexo Policial, e pelas ruas da cidade. Repetiram o protesto hoje, até o cemitério Campo Santo, no adeus ao colega.

O trabalho dos entregadores tornou-se ainda mais procurado nesta pandemia, quando o mais prudente é as pessoas evitarem se expor, fugir de aglomerações e optar pelo conforto de casa numa tentativa de escapar do coronavírus.

Madson era morador do bairro Mangabinha e deixou um filho de dois anos.