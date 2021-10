Adeus a pai e filho mortos numa tragédia em Itabuna

Serão sepultados neste domingo (17), às 15 horas, os corpos de Fábio Guedes Leone, de 45 anos, e Guilherme Leone Araújo dos Santos, de 12, vítimas de um trágico incidente ontem, em Itabuna. O muro da Escola Municipal Marechal Castelo Branco, no bairro Califórnia, desabou sobre eles e o garoto morreu na hora.

O pai chegou a ser levado para o Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, teve uma perna amputada, um braço fraturado e faleceu no fim da tarde de sábado (16).

As vítimas eram primas do vereador Dando Leone (PDT) e notas de pesar circularam tanto para a imprensa como nas redes sociais do edil.

Luto decretado

A Prefeitura também manifestou condolências e decretou luto de três dias. Além de mandar derrubar o restante do muro, interditou uma casa ao lado da citada escola. A unidade pertence ao estado, mas foi cedida ao município há 17 anos e nunca passou por uma reforma.

A assessoria informou que o Gabinete de Crise envolvendo secretarias municipais de Promoção Social e Combate à Pobreza, Saúde e Educação mobilizou equipes à residência das vítimas e à unidade escolar, prestar toda a assistência psicológica, social e material necessária.

