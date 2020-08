Adiada a quarta fase de reabertura do comércio de Ilhéus

Diante da recente mudança no cenário da Covid-19 no Estado da Bahia, noticiada na noite da última quarta-feira (5), em que a média móvel de mortes saiu da faixa de estabilidade e passou a ser considerada alta, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) Prefeitura de Ilhéus recomendou o adiamento da data de liberação da quarta fase do comércio.

“Na última segunda-feira (3), a Sesau apresentou um estudo técnico e analisou o cenário da saúde no Município, onde foram apontados o percentual médio de novos casos diários e a taxa de ocupação de leitos de UTI. Na avaliação, opinou-se pela possibilidade de avanço de mais uma fase do Plano de Ação para reabertura do comércio. Na terça-feira, foram apresentados os protocolos de segurança de alguns segmentos, a fim de garantir maior segurança aos funcionários e consumidores. Contudo, na quarta-feira (5), às vésperas da liberação da nova fase, foi noticiada uma mudança de cenário na Bahia, no que diz respeito à média móvel de mortes no Estado. Diante dessa notícia, o Secretário de Saúde solicitou o adiamento da data da flexibilização, para que seja possível analisar os novos números apontados no Estado e avaliar o novo momento para o avanço”, explicou o Coordenador do Gabinete de Crise e Subprocurador Geral de Ilhéus, Regis Aragão Leite.

O Secretário de Saúde do Município de Ilhéus, Geraldo Magela, disse que “diante dessa mudança no cenário estadual, é necessário que o Município de Ilhéus faça a sua parte, na tentativa de melhorar a estatística regional. Dessa forma, sugeri o adiamento da flexibilização esta semana, para que uma nova análise possa apontar o novo momento para avançar no Plano de Ação do Comércio”.

A Prefeitura de Ilhéus, por precaução, em apoio às ações do Governo do Estado da Bahia, avaliou que se faz necessário o adiamento da abertura da quarta fase esta semana.