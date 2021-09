Adiado início do ensino híbrido em Ilhéus; data não definida

A Secretaria de Educação de Ilhéus enviou comunicado de que foi adiado o início da Etapa 2, que marcaria o início do ensino híbrido. Antes previsto para 6 de setembro, está sem nova data definida. O objetivo, informou a pasta, é aguardar que seja cumprido o processo de imunização contra a Covid-19 dos últimos profissionais da rede municipal,

De acordo com a secretaria, todas as unidades escolares devem manter as rotinas estabelecidas na Etapa 1 (não presencial). “A Seduc reitera que cumpre todos as medidas estabelecidas, a fim de garantir o retorno seguro dos estudantes às salas de aula, bem como oferecer melhores condições de infraestrutura, visto que até o momento 42 prédios passaram por reforma completa”, diz a nota.

Ainda de acordo com a referida secretaria, o município deve seguir com a entrega de kit alimentação e roteiros de aprendizagem aos alunos matriculados na rede. A retirada das atividades acontece até sexta-feira (3), conforme comunicado prévio.