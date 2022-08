Adiado o jogo final da decisão da Série B do Campeonato Baiano

Presidência da Federação Bahiana de Futebol comunica, por meio do Ato Oficial N° 11/22, o adiamento da final da Série B do Baianão 2022. A decisão foi tomada por não haver tempo hábil para reprogramar o jogo de volta entre Jacobinense e Itabuna, que seria realizado neste sábado (6).

A FBF foi comunicada no dia 4 de agosto, às 18h30, da Decisão Proferida pelo Exmo. Sr. Dr. Auditor Presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, nos autos do Processo nº 157/2022, decorrente de Mandado de Garantia impetrado pelo Jacobinense Esporte Clube, suspendendo os efeitos de Decisão do TJDF/BA, que retirou o mando de campo da referida agremiação.

A comunicação oficial do órgão ocorreu quando já havia se extrapolado o prazo estabelecido pelo art. 16, I, da Lei nº 10.671/2003 – Estatuto de Defesa do Torcedor.

Clique abaixo e leia o Ato Oficial na íntegra: