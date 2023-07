Adolescente é apreendido por morte de criança

A 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Vitória da Conquista) apreendeu, na segunda-feira (3), um adolescente de 17 anos, responsável pela morte de Alícia Neres da Silva, de 9, ocorrida na sexta-feira (30). Ela teve o corpo localizado no dia seguinte ao crime, em um matagal no povoado da Choça, e a Polícia Civil vinha realizando diligências contínuas pela identificação do suspeito desde então.

Após confessar o ato infracional, o adolescente mostrou aos investigadores os instrumentos com os quais golpeou Alícia. Foram apreendidas também as roupas utilizadas por ele naquele dia, que serão encaminhadas ao Departamento de Polícia Técnica. De acordo com a apuração da 10ª Coorpin, o jovem agiu sozinho.

O adolescente foi encaminhado a uma Comunidade de Atendimento Socioeducativo em Vitória da Conquista.

Fonte: Ascom/ PC