Adolescentes começam a ser vacinados em Ilhéus

O cronograma de vacinação contra a Covid-19 avançou e a Prefeitura de Ilhéus dará início à imunização de adolescentes com 17 anos nesta sexta-feira (10). A estratégia acontece na Escola Municipal Heitor Dias, das 8h às 14h. De acordo com Secretaria de Saúde (Sesau), os adolescentes deverão estar acompanhados pelos pais ou responsável maior de idade durante o ato da vacinação. É necessário que o adulto apresente documento de identificação com foto.

O público com idade igual ou superior a 18 anos continua sendo vacinado nas unidades de saúde informadas em comunicados anteriores. Pessoas com 2ª dose marcada até 10 de setembro também podem comparecer aos postos, conforme horário específico, ou ao CMAE, das 8h às 12h e das 13h às 15h, para completar o esquema vacinal.

As 14 unidades de saúde ofertarão a segunda dose da vacina de Oxford/AstraZeneca. O CMAE, por sua vez, segue aplicando a segunda dose de todos os imunizantes.

Exclusivamente nesta sexta-feira (10), as pessoas com segunda dose da CoronaVac marcada no cartão para 11 de setembro também poderão comparecer ao CMAE, visto que os pontos de imunização não estarão abertos no sábado (11).

Documentação – Para tomar a primeira dose o público deve portar CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacinação, caso possua. Já para receber a segunda dose é imprescindível a apresentação do CPF, cartão SUS e cartão de vacinação constando a primeira aplicação do imunizante.