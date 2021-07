Adolescentes morrem num confronto em festa clandestina

Ray Dias Soledade e Luiz Miguel Souza, ambos de 17 anos, morreram na noite de domingo (11), após confronto com equipes da Rondesp, durante uma festa clandestina que ocorria num sítio na Roça do Povo, em Itabuna. Segundo os policiais, foram recebidos a tiros quando apuravam a denúncia do evento com dezenas de pessoas no local.

Ainda de acordo com os agentes, os feridos foram encaminhados ao Hospital de Base, mas não resistiram. Junto com um dos rapazes foi encontrada uma submetralhadora calibre 380. No local também estavam uma pistola ponto 40, um carregador municiado, 91 porções de maconha, 12 pedras de crack, 50 petecas de cocaína, duas balanças de precisão, embalagens para armazenar os entorpecentes, 32 celulares, um relógio, pingentes, anel, além de mochilas, chaves e óculos.