Adolfo Menezes apresenta Moção de Pesar pelo passamento da jornalista baiana July

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia – ALBA deputado Adolfo Menezes apresentou Moção de Pesar, hoje (3.11), pelo passamento da jornalista Julieta Miranda Isensèe, a July, aos 95 anos, vítima de AVC, após mais de um mês de internamento hospitalar.

“Meu abraço solidário aos familiares – na figura de sua sobrinha Alexandra Isensee – e milhares de amigos e amigas de July, uma das referências da nossa baianidade, com a sua coluna no jornal A Tarde desde 1963. July era mais que uma colunista social, mas uma cronista da sociedade da capital da Bahia, com as suas personagens do mundo do glamour, mas também da política, da economia e da cultura”, destaca o presidente, em Moção de Pesar apresentada à Mesa Diretora da ALBA.

Menezes também enfatiza na Moção que July foi servidora da Assembleia Legislativa da Bahia na função de revisora. “Tivemos a honra de tê-la em nossos quadros, estabelecendo laços entre esta Casa e a imprensa baiana, especialmente com o jornal A Tarde, onde serviu desde a década de 1960. Por toda a sua brilhante trajetória profissional, foi a primeira mulher condecorada, em novembro de 2013, pela Associação Bahiana de Imprensa com a Medalha ‘Ranulpho Oliveira’ pelos serviços prestados ao Jornalismo da terra”, justifica o chefe do Legislativo estadual na Moção, lembrando também das paixões dela pelo Vitória, por Irmã Dulce e por Frank Sinatra.