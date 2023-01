Adolfo Menezes elogia ações dos governos Lula e Jerônimo para combater a fome

Na manhã desta terça-feira (3.01), o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia – ALBA, deputado Adolfo Menezes participou da solenidade de posse dos novos secretários baianos, com as presenças do governador Jerônimo Rodrigues e do vice-governador Geraldo Junior, e elogiou a determinação dos governos estadual e federal em acabar com a fome.

“O que mais gostei até agora, nas primeiras ações do presidente Lula e do governador Jerônimo, é a determinação de acabar com a fome — esse flagelo que nos envergonha. Somos o terceiro produtor de alimentos do mundo, a gente vê a fartura pelas nossas terras — mesmo as do nosso semiárido mas a fome não parou de aumentar e o povo ficou muito mais pobre nos últimos quatro anos. Não precisamos nem de estatísticas: basta ver centenas de famílias nos semáforos, nas portas de supermercados e dormindo em jardins e nas calçadas”, diz Menezes.

O chefe do Legislativo baiano diz que o presidente Lula está certo em apostar no crescimento da economia, com a geração de mais empregos e o aumento do consumo das famílias. “Tirar mais de 30 milhões de brasileiros da fome é sinal de respeito para com o nosso povo, mas também fundamental para aquecer a economia. São engrenagens do mesmo sistema e se completam”, opina o presidente da ALBA.

Fotos: Vaner Casaes/ALBA

ALBA – Ascom/Gabinete da Presidência –