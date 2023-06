Adutora de 300 milímetros rompe no Bairro São Roque e água invade quatro casas

O rompimento de uma rede adutora de 300 milímetros na Rua José Alves Franco, no Bairro São Roque, na madrugada de hoje, dia 12, afetou quatro residências construídas abaixo do nível da rua, a água que vazou da rede entrou nos imoveis. A Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA) providenciou de imediato o fechamento do sistema de manobras que atende a região para estancar o vazamento e evitar danos as casas.

De acordo com o gerente Técnico da EMASA, João Bittencourt, a rede será recuperada e também ocorrerá uma avaliação nas residências com o intuito de detectar algum tipo de prejuízo. “Vamos realizar de imediato uma análise de cada imóvel, que foram erguidos abaixo do nível da rua. Caso haja a necessidade, a EMASA vai arcar com a perda, além de fazer o conserto da rede para não comprometer o abastecimento”, disse Bitencourt.

Além disso, a EMASA está deslocando o serviço de assistência social da empresa para acompanhar as famílias que tiveram as casas invadidas pelas águas da adutora que rompeu.