Adutora quebra e deixa sem água a zona norte de Itabuna

Uma equipe de operários da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) trabalhou até as primeiras horas da madrugada de hoje, dia 3, para reparar uma adutora de 300 milímetros que rompeu na Rua Independência, no bairro São Roque, e interrompeu o fornecimento de água para a região norte da cidade.

Por isso, o abastecimento do bairro de Fátima, Rua da Glória e Alto do Cuscuz, no Califórnia, e Rua 17, no Parque Boa Vista, vai atrasar pelo período de 24 a 48 horas, de acordo com avaliação da Gerência Técnica da Emasa. Segundo o gerente técnico João Bitencourt, o reparo na rede demandou mais tempo do que o esperado e terminou comprometendo o abastecimento nessas áreas.

“O conserto da rede atrasou além do esperado, tendo comprometido um pouco o fornecimento na região, mas estamos trabalhando para voltar com o abastecimento no menor tempo possível”, disse Bitencourt. O gerente Técnico da concessionária de água lembra que com a chegada da estação mais quente do ano é necessário que as pessoas façam o consumo racional da água.

“Com a conclusão das obras de ampliação do sistema de distribuição, o problema do abastecimento de água de nossa cidade será resolvido. Enquanto a obra não é finalizada, pedimos a conscientização das pessoas para o uso com racionalidade e evitando o desperdício”, apela João Bitencourt.