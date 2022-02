Advogada de Itabuna ganha espaço na OAB-BA

A advocacia de Itabuna terá voz e assento em uma das comissões mais importantes da OAB-BA. A presidente da OAB-BA, Dra. Daniela Borges, nomeou hoje, 08/02, a advogada Dra. Andréa Peixoto, para assumir a Secretaria Geral da Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher. À frente da Comissão da Mulher na Subseção de Itabuna, na gestão do Dr. Edmilton Carneiro, a Dra. Andréa Peixoto fez um trabalho de grande visibilidade dentro da advocacia e recebeu a indicação do próprio presidente para disputar a presidência da Subseção. Sua luta na defesa das mulheres atravessou fronteiras e hoje goza de muito prestígio junto à diretoria eleita da Seccional. “Agora meu trabalho deve atingir muito mais colegas e mulheres da Bahia. Estou me sentindo vitoriosa em fazer parte de um grupo que pensa propositivamente na advocacia e busca incessantemente a união de toda a classe. Somos avaliados junto aos colegas pela nossa atuação e não por composições e oportunidades. Temos um compromisso voluntário em defesa da mulher e fiz desta luta minha bandeira! Agora, ao lado de mulheres notadamente competentes e atuantes, iremos dar voz à advocacia de todo nosso Estado”. Sentenciou a Dra. Andréa Peixoto.