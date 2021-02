Advogado Kleber Macedo morre em Itabuna de Covid-19

Aos 46 anos de idade, Kleber Macedo, advogado, morreu na madrugada desta quinta-feira, 18, em Itabuna. Ele foi mais uma fatal do Coronavirus no município, que desde o início da pandemia contabiliza 386 óbitos.

Kleber Macedo estava no Hospital Calixto Midlej Filho com os mais graves sintomas da doença. Nas redes sociais, diversas manifestações de pesar por parte de colegas advogados e amigos.

Ico Oliveira, advogado, no Facebook: “É com muito pesar que comunico o falecimento de nosso irmão, colega e amigo, Dr Kleber Macedo.

Uma pessoa singular, que sempre esteve ao lado de todos nós, com uma palavra, um sorriso e com a sua simplicidade.

Saudades eterna meu irmão !!!

Deus conforte a todos nós e a sua família 🙏

Que Deus tenha misericórdia, e o receba com muita alegria 🙏🏻🙏🏻🙏🏻