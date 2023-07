Advogados se reúnem em ato de desagravo nesta quinta-feira em Uruçuca

A OAB Subseção de Ilhéus promoverá juntamente com a Seccional da OBA-BA, nesta quinta-feira, 20, o desagravo de dois advogados que tiveram suas prerrogativas profissionais violadas e destratadas por Moacyr Leite, prefeito de Uruçuca.

Os advogados Ariovaldo Barboza e Edmilton Carneiro Almeida tiveram suas reputações desabonadas e depreciadas pelo referido gestor em diversos meios de comunicação, atingido não somente os agravados, mas também toda a advocacia.

A Seccional da OAB-BA representada pela sua presidente, Dra. Daniela Borges e diretoria, conselheiros estaduais e federais, participarão do ato, juntamente com a advocacia de diversas subseções, que virão para o Município de Uruçuca, na Praça da Prefeitura, manifestar o repúdio e indignação. Na oportunidade, serão apresentadas as medidas correcionais cabíveis.

“Não é razoável supor, que em pleno século 21 tenhamos ataques à advocacia, inclusive à própria procuradoria jurídica do Município, feitas de forma deliberada pelo gestor, acusando e aviltando profissionais de conduta ilibada no exercício de seu ofício!

Precisamos dar uma resposta contundente à altura das injúrias proferidas aos quatro ventos pelo prefeito e dizer que nossas prerrogativas são inegociáveis! Portanto, conclamamos a todos os membros da advocacia regional, profissionais da imprensa, representantes de clubes de serviços e entidades de classe, para comparecerem ao ato de Desagravo às 9 horas do dia 20 de julho, na Praça da Prefeitura em Uruçuca. Juntos somos mais fortes!“, sentenciou o presidente da OAB subseção de Ilhéus, Dr. Jacson Cupertino.