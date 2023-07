Aeroportos regionais baianos terão oferta de voos extras no mês de julho

As regiões turísticas baianas, como a Costa do Descobrimento e o Litoral Sul, recebem visitantes vindos de diferentes lugares do Brasil durante o período de férias de julho. Para atender essa demanda, os aeroportos regionais de Porto Seguro, Ilhéus e Comandatuba, em Una, terão oferta de voos extras até o dia 31 deste mês. A estimativa de movimentação total de passageiros para os três equipamentos aeroportuários é de mais de 175 mil pessoas.

Na Costa do Descobrimento, o Aeroporto de Porto Seguro irá oferecer mais 159 voos, além dos 448 regulares, no mês de julho. Um aumento de 35% no número de embarques e desembarques no equipamento aeroviário. A previsão é de que aproximadamente 120 mil viajantes passem pelo terminal. Os principais destinos são: São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto (SP); Rio de Janeiro (RJ); Belo Horizonte (MG); Salvador (BA); Goiânia (GO) e Brasília (DF). Outros dois aeroportos localizados no Litoral Sul baiano, que são os de Ilhéus e de Comandatuba, em Una, também ofertarão viagens extras.

Em Ilhéus, o Aeroporto Jorge Amado terá um crescimento de 27% na quantidade de pousos e decolagens. Serão 231 voos, sendo 49 extras, e com a expectativa de que cerca de 50 mil pessoas utilizem o aeroporto no período. As aeronaves partirão e chegarão de cidades como: São Paulo e Campinas (SP), Salvador (BA) e Belo Horizonte (MG). No Aeroporto de Comandatuba, o número de viagens aumentará em 26%. Serão 24 voos, sendo 5 adicionais, e estima-se que 5 mil passageiros passem pelo local. As cidades de São Paulo e Campinas (SP) e Belo Horizonte (MG) estão entre as principais rotas.

O trabalho realizado pelo Governo da Bahia para o desenvolvimento da aviação regional é destacado por Sérgio Brito, secretário de Infraestrutura. “O investimento é de mais de R$ 200 milhões para a implantação, requalificação e manutenção de aeroportos no território baiano nos últimos anos. São ações que contribuem para atração de mais voos para o estado. A construção do Aeródromo de Santana, a requalificação do Aeroporto de Luís Eduardo Magalhães e dos Aeródromos de Barra, Xique-Xique, Ibotirama e Maracás são exemplos de obras em andamento e que em breve beneficiará a vida dos baianos”, ressalta o secretário de Infraestrutura.