Na última segunda-feira, 30, um menino de três anos de idade morreu afogado numa piscina desativada no sul da Bahia. A tragédia aconteceu na casa onde a vítima morava, em Itabuna. O SAMU foi acionado, mas não conseguiu evitar o óbito.

O corpo da criança (Heitor Lisboa Menezes) foi sepultado nesta terça-feira. O caso é apurado pela Polícia Civil, que deverá ouvir todas as pessoas que estavam no imóvel no momento do incidente.