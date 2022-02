Agência de Atração de Investimentos é apresentada a empresários de Itabuna

O projeto da Agência Privada de Atração de Investimentos foi apresentado a empresários de Itabuna durante encontro realizado no Shopping Jequitibá. A agência está atuando na região através de uma parceria com a BAMIN, responsável pela construção do Porto Sul em Ilhéus e da Ferrovia Oeste Leste.

A empresa TSX Invest será a responsável por fornecer o assessoramento metodológico e os subsídios técnicos para esta solução inovadora, ancorada nas melhores práticas universais. A estrutura permite trabalhar de forma independente e objetiva para transformar o território onde atua por meio de ações orientadas para a atração de investimentos contribuindo para o seu desenvolvimento econômico e social pela diversificação de setores produtivos e melhoria do ambiente de negócios.

A área de atuação inicialmente será nos municípios de Ilhéus, Itabuna, Canavieiras, Itacaré, Uruçuca e Uma. As ações estão focadas na promoção do território Litoral Sul, facilitação de investimentos e defesa de questões de interesse regional.

Entre as potencialidades de Itabuna, apresentadas pelos empresários durante o e encontro estão o fortalecimento polo industrial e de comércio/serviços, além de um Polo de Logística, em função da localização privilegiada do município.

Virgílio Silva, diretor de investimentos da TXS, que participou da reunião acompanhado do CCO Flávio Leite, destaca que “vamos ouvir os empresários, o setor público, definir as prioridades e oferecer opções atração de novos negócios”. “A região tem um potencial imenso de desenvolvimento e a história de Itabuna a credencia de ser um polo econômico de abrangência regional, com um comércio pujante e a agencia poderá trazer novas opções nesse sentido”, afirma.

De acordo com o diretor do Shopping Jequitibá, Manoel Chaves Neto, “é preciso estabelecer uma relação mais estreita com a Bamin, inserir a construção do Porto Sul e da Ferrovia Oeste Leste num contexto que envolva os empresários da região”. “Precisamos conhecer a estrutura dos empreendimentos, as transformações socioeconômicas que eles irão promover e essa parceria com a agência criará novas oportunidades para o Sul da Bahia”, afirma Neto.

O encontro também contou com a presença do presidente da Associação Comercial e Empresarial de Itabuna, Mauro Ribeiro.