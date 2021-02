Agências de propaganda lançam campanha

No mês em que se comemora o Dia do Publicitário, o Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia (Sinapro-Bahia) vai promover, em todo a Bahia, uma campanha de valorização das agências de propaganda associadas à entidade, principalmente no interior do Estado. Com o mote “Para cada situação existe um especialista”, a campanha foi criada e veiculada, originalmente, em 2013 e tem o objetivo de estimular as empresas nas suas estratégias de comunicação e marketing a buscarem agências de publicidade associadas ao Sinapro-Bahia, que podem oferecer serviços com qualidade, eficiência, credibilidade, que atendam às necessidades dos clientes e possibilitam melhor entrega de resultados.

A campanha foi criada pela Agência E10, de Itabuna, e produzida pela agência Artecapital, de Feira de Santana. As peças brincam sobre a adequação das profissões com ilustrações divertidas. O spot e filme para TV têm a participação do publicitário e ator Bertrand Duarte, que foi presidente do Sinapro-Bahia entre 2003 a 2006. A campanha será veiculada em toda a Bahia, através das Delegacias Regionais do Sindicato, nas cidades de Santo Antônio de Jesus e Feira de Santana (Regional Recôncavo). Barreiras (Regional Oeste); Vitória da Conquista (Sudoeste); Itabuna, Ilhéus e Eunápolis (Sul/Extremo Sul). Serão mídias em jornais, TVs, rádios, outdoor, banner de internet, além das redes sociais. Para Vera Rocha, presidente do Sinapro-Bahia, “Essa é uma campanha atemporal e que se aplica muito bem ao momento atual. Devemos reforçar e valorizar o mercado publicitário baiano, sobretudo no interior do estado. Temos muitas agências e profissionais competentes preparados e empenhados em fazer excelentes trabalhos para as empresas. E essas Agências e Profissionais estão no Sindicato“