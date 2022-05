Agenor Gasparetto aplaude polo da Universidade La Salle em Itabuna

Em junho, acontece o primeiro aniversário do polo da Universidade La Salle, que funciona na modalidade EaD em Itabuna. Fundada na França, a instituição tem mais de 100 anos no Brasil, está presente em 80 países e entre seus egressos está o sociólogo gaúcho Agenor Gasparetto. O renomado pesquisador presta relevantes serviços também à literatura, através da Via Litterarum Editora.

Durante o lançamento do livro Labor de Poetas (coletânea de textos inéditos de autores regionais), o Diário Bahia pôde conhecer o relato desse educador. Na verdade, desde a infância, ele passou por salas de aula com este estilo de compartilhar conhecimento.

“Fui aluno dos colégios Lassale no quinto ano do antigo Primário e depois no Ensino Médio, onde cursei o Magistério, na Cidade de Canoas, vizinha a Porto Alegre. Na época, a congregação religiosa dos Lassalistas ainda não abarcava o Ensino Superior, mas apenas até o Ensino Médio, em que era referência de qualidade nas cidades em que atuava, como Canoas, Porto Alegre e Caxias do Sul”, lembrou.

Questionado sobre a impressão que teve ao saber que Itabuna também tem uma unidade daquela centenária instituição de ensino, agora com o chamado nível superior, ele observou: “Quando vi a placa, fiquei surpreso. Não imaginava, ainda que a modalidade à distância amplie as possibilidades. E com alegria, pois tenho boas lembranças dessa Instituição. Sou grato ao aprendizado e às oportunidades”.

Graduação e pós-graduação

O polo da Universidade Lassalle em Itabuna, na modalidade à distância, oferece dezenas de cursos de graduação e pós-graduação – ambas na modalidade EaD.

Vale lembrar, inclusive, que as inscrições para tais especializações estarão abertas até o próximo dia 10 de maio.