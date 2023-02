Agentes Ambientais coletaram mais de uma tonelada de resíduos na Lavagem do Beco do Fuxico

Os agentes ambientais do Programa Recicla Itabuna coletaram um total de 1.365,50Kg de materiais recicláveis nos três dias de festa da 42ª Lavagem do Beco do Fuxico. O evento foi realizado pela Prefeitura de Itabuna e a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo da Bahia, e Bahiagás, de quinta-feira, dia 9, a domingo, dia 11.

De acordo com o subsecretário de Planejamento, Rosivaldo Pinheiro, que também é coordenador do Programa Recicla Itabuna, cerca de 10 agentes ambientais trabalharam todas as noites durante a Lavagem do Beco do Fuxico. “E olha que não fomos os únicos da coleta seletiva. Também identificamos no circuito da festa 22 catadores avulsos e que coletaram muito material”, ressaltou.

Para ele, a coleta seletiva durante a festa foi perfeita para a cidade. “O resultado foi muito positivo. Foram 319 kg, no 1º dia; 437 kg, no 2º dia; e 609,50 kg, no terceiro e último dia da festa”, informou Rosivaldo Pinheiro.

Os agentes ambientais que são vinculados à Associação dos Agentes Ambientais e Catadores de Recicláveis (AACRI) trabalharam no Circuito da Beira-Rio – Alameda da Juventude e Avenida Firmo Alves e transversais -, e no Circuito Beco do Fuxico. Eles contaram com uma estrutura de Ecoponto com coletor de 200 kg e seis coletores móveis cedidos pela CVR Costa do Cacau e Biosanear.

