Agentes de Combate às Endemias de Itabuna se unem em ato de amor ao próximo

Neste 25 de novembro, Dia Nacional do Doador de Sangue, cerca de 50 Agentes de Combate às Endemias (ACE), da Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna, se uniram num ato de amor ao próximo e foram ao Banco de Sangue da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna (SCMI.

“Há 10 anos como doadora de sangue, incentivei meus colegas a fazerem o mesmo. Unimos-nos neste ato de solidariedade e amor”, comentou a coordenadora da Divisão de Combate às Endemias da Secretaria Municipal de Saúde, Lucimar Ribeiro.

A agente de endemias Cíntia Oliveira é doadora de sangue há 16 anos. Ela lembrou que a primeira vez, foi por uma necessidade de doar sangue para sua avó. “Muitas pessoas vêm nesta situação, mas é muito bom vir ajudar as pessoas por amor e não só por necessidade de um familiar”, frisou.

O coordenador do Serviço de Captação de Sangue da SCMI, Rosildo Ribeiro, disse que a chegada dos ACE foi recebida com muita satisfação pelo fato de ser um dos períodos em que a unidade de hemoterapia encontra maior dificuldade para repor e manter o estoque com quantidade suficiente para atender à demanda.

“O estoque de unidades (bolsas) de sangue se reduz bastante por conta da proximidade das férias, datas comemorativas de fim de ano e dos feriados prolongados. Hoje, por exemplo, temos apenas 74 unidades de sangue liberadas para consumo, sendo que o ideal seriam 200 unidades”, informou.

“Das 74 bolsas de sangue, apenas duas são de O Negativo, quatro A Negativo, duas de AB Negativo”, disse.

“A predominância de nossas dificuldades está em captar sangue Rh Negativo. Por esse motivo, faço um apelo aos doadores de sangue A, AB, e O negativo para nos ajudar comparecendo ao Banco de Sangue da Santa Casa de Itabuna”, reforçou Rosildo Ribeiro.