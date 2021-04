Agentes de Saúde recebem 2ª dose de vacina nesta quarta

Nesta quarta-feira (28), os Agentes Comunitários de Saúde de Itabuna vão tomar a 2ª dose da vacina contra o novo coronavírus. A Imunização será realizada na Faculdade de Tecnologia e Ciências (UniFTC), na Praça José Bastos, no centro, a partir das 8 horas. O ciclo foi iniciado no dia 28 de janeiro, quando foi aplicada a 1ª dose.

Para evitar aglomeração, o serviço de vacinação será dividido em três turnos de acordo com cronograma elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde. Um grupo de vacinadores da Rede de Frio está encarregado de aplicar os imunizantes Oxford/Astrazeneca.

Ao todo, 393 profissionais serão vacinados, o que dará mais segurança também à comunidade, já que as equipes de Agentes Comunitários de Saúde trabalham diretamente com no acompanhamento das pessoas atendidas nos serviços prestados pelas Unidades Básicas e de Saúde da Família. Durante a pandemia, os agentes continuaram fazendo o monitoramento e visitas domiciliares para identificar síndromes gripais.