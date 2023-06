Agentes de segurança vistoriam montagem de palcos e estrutura do Ita Pedro 2023

Prefeitura de Itabuna e a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC) deram a largada para a montagem de palco e da estrutura na Areninha Zé Cachoeira, onde acontecerá a 2ª edição do Ita Pedro 2023 – O Maior São Pedro do Brasil, entre 29 de junho e 2 de Julho. Na manhã desta segunda-feira, dia 26, agentes da Coordenadoria da Defesa Civil, Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal (GCM), além de empresa de segurança privada, fizeram uma vistoria no sítio da festa.

O palco, já montado, é maior e o mais bem equipado, segundo o presidente da FICC, Aldo Rebouças. Conta com uma estrutura de 765 metros e espaços individuais para agentes de segurança da PM, GCM e bombeiros, além de fiscais da Vigilância Sanitária. Outro detalhe inovador é o Plano de Emergência Contra Incêndio com sinalização de emergência e extintores distribuídos em diversos pontos.

“O palco terá uma boca de cena de 25 metros, uma inovação em Itabuna, para estar à altura da grande festa que o nosso povo merece”, frisou o presidente da FICC. Ele acrescenta que neste ano, haverá o dobro de agentes de segurança, entre policiais militares, guarda civil e agentes para dar tranqüilidade aos dançantes de forró.

Aldo adiantou também que esta é pela primeira vez que Itabuna promove uma festa totalmente com videomonitoramento para a segurança das pessoas. Ao todo são 16 câmeras fixas, distribuídas em pontos estratégicos e ainda há uma unidade móvel. “Tudo em favor de uma segurança rigorosa e onde a ordem principal é proporcionar alegria e diversão a todos os forrozeiros”, destacou.

O presidente da FICC lembrou que o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), com sua sensibilidade, capacidade técnica e visão ampla, sabe proporcionar não apenas a alegria e o entretenimento ao seu povo, mas também segurança e, especialmente garantir uma fonte de renda-extra tanto para aos 600 vendedores ambulantes cadastrados pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública (SESOP) para a venda de comidas e bebidas, quanto para o comércio e a rede hoteleira.

E, se depender de atrações musicais, o público não vai ter do que reclamar da grade, garante o dirigente Aldo Rebouças. Ele afirma que durante os quatro dias dos festejos haverá 10 atrações por noite, mesclando artistas locais, regionais e nacionais, com a abertura da festa pontualmente às 19 horas, encerrando até as 6 horas da manhã.

Entre as atrações estão: Wesley Safadão, Lordão, Cacau com Leite,Tarcísio do Acordeon, Dorgival Dantas, Dilsinho, Danniel Vieira, Estakazero, Cris Mel, Sinho Ferrari, dentre outros. A expectativa é que o Ita Pedro 2023 – O Maior São Pedro do Brasil conte com um público por noite superior a 120 mil pessoas.