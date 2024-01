Agito de Carnaval do Shopping Jequitibá terá Folia Pet, Bailinho Kids, marchinhas e axé

Em clima de Carnaval, o Shopping Jequitibá preparou uma programação especial para celebrar a folia em grande estilo. Com uma diversidade de eventos, o shopping se torna o ponto de encontro perfeito para toda a família, num ambiente seguro e acolhedor.

O Agito de Carnaval começa no dia 1º de fevereiro, com a Folia Pet, a partir das 17 horas no piso superior, com uma programação gratuita inclui serviços essenciais para os pets, como vacinação antirrábica, banho a seco, limpa patinhas, feira de adoção, concurso de fantasia e pré-atendimento veterinário. Trata-se de uma oportunidade única para os amantes dos animais se divertirem com seus melhores amigos/filhos de quatro patas vestidos com fantasias para um dia de alegria.

Já no dia 4, domingo, a partir das 15 horas, acontece o Bailinho Kids, evento com vendas de abadás a R$ 60,00 no estande próximo a escada rolante.

O Bailinho Kids vai reunir crianças de 4 a 11 anos e promete ser um espetáculo para os pequenos foliões. O valor do abadá inclui um Kit Folia com ficha do salão divertido, algodão doce, geladinho, pintura facial ou corporal, animação privativa com pirulito e paçoca, além do cortejo do bloquinho com a charanga da Alegria. Será uma experiência única para os pequenos se divertirem com muita alegria e segurança.

No dia 8 de fevereiro , a partir das 14:30 horas, será realizado o Grito de Carnaval, evento gratuito em parceria com o Centro Público de Economia Solidária-Cesol Litoral Sul que promete agitar os corredores do Shopping Jequitibá. A charanga da alegria iniciará o cortejo às percorrendo os malls do shopping. Às 18h, a cantora Pérola se apresentará em um show especial, trazendo um repertório de marchinhas e axé das antigas, numa tarde animada e repleta de música.

“O Shopping Jequitibá convida a todos para participarem desse Agito de Carnaval, garantindo momentos de diversão e alegria para todas as idades. Não perca essa festa e venha celebrar o Carnaval conosco”, afirma a superintendente Vera Lúcia Guimarães.