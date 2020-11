As eleições em Itabuna e Ilhéus ocorrem em clima de tranquilidade. Porém, são motivo de preocupação no que se refere ao Coronavírus, pois em muitas seções não está sendo respeitado um item importante do protocolo de prevenção à transmissão do vírus: o distanciamento.

Aglomerações foram registradas nas duas cidades. Como exemplo, essa seção do Caic, em Itabuna, onde filas enormes foram formadas sem distanciamento. O mesmo ocorreu em Ilhéus, no colégio Heitor Dias.