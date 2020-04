AGORA É A ONU

Como não bastasse a Organização Mundial da Saúde (OMS), agora é a Organização das Nações Unidas (ONU) que fica perplexa com a maneira com que o presidente Jair Messias Bolsonaro se comporta diante da pandemia do novo coronavírus, cada vez mais cruel e avassalador. “Quem será responsabilizado quando as pessoas morrerem por causa de decisões políticas contrárias à ciência?”, é a pergunta que mais se faz entre os membros da comissão de direitos humanos e pobreza extrema da importante instituição. Pois é. Até Donald Trump, presidente dos EUA, guru de Bolsonaro, já começa a perceber que o governante-mor do Brasil está no caminho errado, o que pode provocar mais mortes. Com efeito, ao ser indagado sobre o crescente número de óbitos, o chefe do Palácio do Planalto, sem nenhum constrangimento, disse: “E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre”. Que coisa, hein! Confesso que nunca vi uma autoridade, da envergadura de um presidente da República, se comportar com tanta frieza e insensibilidade diante de um problema que vai tirar a vida de milhares de seres humanos. Só Deus na causa, como gostam de dizer os religiosos quando se deparam com uma situação complicada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém, diria o saudoso, inquieto e polêmico jornalista Eduardo Anunciação. Vale lembrar que já são mais de cinco mil mortes causadas pelo maldito do vírus. Esse “E daí?” do presidente Bolsonaro é um deboche com a ciência, um desprezo pela vida das pessoas e um desdém com os entes queridos que já se foram.