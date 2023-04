Agora palestrante, Giovane do vôlei participa de evento em Salvador

O ex-atleta Giovane, um dos maiores jogadores de vôlei do mundo, continua empolgando o público. Agora, como palestrante. Na última sexta-feira, 21, ele foi recebido em Salvador para comandar a pauta de abertura de uma convenção comercial do Instituto Mix de Profissões.

Colecionador de medalhas pela Seleção Brasileira e por grandes times do exterior, Gionane deu um show de argumentos para representantes das escolas Mix, no auditório do hotel América Towers. Motivação foi a palavra-chave da palestra.

Com seus quase dois metros de altura e voz potente que dispensou o uso de microfone, o campeão revelou os caminhos que o levaram a se consagrar como uma referência no esporte mundial. Ele deu exemplos claros de que tudo é possível quando se tem persistência para encarar desafios.

No mesmo tom, o empresário Alex Cavalheiro, CEO do Instituto Mix, participou do evento com um vídeo rico em informações de como encaminhar as pessoas a uma profissão, a fim de que elas mudem de vida.

A exemplo de Giovane, Alex também passou por poucas e boas até chegar ao comando da maior rede de escolas profissionalizantes do Brasil, com unidades também em Angola e no Japão. Foi, sem dúvidas, um trajetória de sucesso que tem levado muita gente ao mercado de trabalho.