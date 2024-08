Agosto Dourado incentiva aleitamento materno no Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus

Uma extensa programação marca as comemorações do “Agosto Dourado”, campanha global desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em defesa do estímulo à amamentação materna, no Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus. Profissionais de enfermagem, de nutrição, fisioterapia e fonoaudiólogos da unidade estão realizando ações educativas beira-leito, destacando que o ato de amamentar é bom não só para a saúde do bebê, como também para a saúde da mulher, pois reduz as chances de sangramento pós-parto; ou de desenvolver anemia, câncer de mama e de ovário, diabete e infarto.

Na segunda-feira (5), a ação foi conduzida pela enfermeira Camila Alves de Oliveira. Mas, desde o dia 1º de agosto, o HMIJS realiza ações beira-leito, ou seja, durante o período de internação das puérperas. Na próxima sexta-feira (09), será a vez da consultora em amamentação, Ariana Souza, e a nutricionista Isabele Alvim falarem sobre a importância do leite materno. No dia 12, está previsto um “pit stop”, com ação educativa, comandado pelas enfermeiras Camila Lima, Emilia Araújo, Juliana Cerqueira; e as técnicas Níbia Oliveira, Josielma Oliveira, Ana Aparecida Silva e Valdeide Silva.

Roda de conversa

No dia 17, serão abordados, em uma roda de conversa, “Os desafios da Amamentação”, com a enfermeira Mariane Oliveira Costa. “A disfunção da sucção e as opções para reabilitação, sonda/dedo e translactação” será o tema do encontro das puérperas com a fonoaudióloga Camylla Andrade. A programação do Materno-Infantil também traz a realização de um “Mamaço”, cuja data e local ainda serão informados, com a participação de gestantes e mulheres que estão amamentando, com o objetivo de reunir mães e bebês para compartilhar experiências. “É uma forma de proteger e estimular a amamentação, de dar apoio psicológico e fortalecer a relação que existe entre mãe e filho”, explica a enfermeira Viviane Barreto, coordenadora do Alojamento Conjunto do HMIJS.

Ida às aldeias

Por ser o único hospital especializado em atendimento aos Povos Originários da Bahia, a iniciativa também será levada às aldeias Tupinambá, da região de Olivença, litoral sul de Ilhéus, dia 30. Na oportunidade, a enfermeira Viviane Barreto falará sobre a importância da amamentação, com sensibilização para a temática “Um ato de amor e de desafios: uma responsabilidade compartilhada” será tema de uma roda de conversa, encerrando as atividades alusivas ao mês. Toda a programação referente ao “Agosto Dourado” está sendo coordenada pelo Núcleo de Educação Permanente do hospital.

Rico

De acordo com a OMS, a recomendação é que os bebês sejam alimentados exclusivamente com leite materno até os 6 meses. E que, mesmo após a introdução dos primeiros alimentos sólidos, sigam sendo amamentados até, pelo menos, os 2 anos. Além disso, a hora de ouro (“golden hour”) é a primeira hora da mãe com o recém-nascido. Com o intuito de possibilitar o contato da mãe com o bebê imediatamente após o parto, este momento foi idealizado para promover a continuação do vínculo que começou durante a gestação e ajudar o bebê na transição do útero para o ambiente externo.

O Hospital Materno-Infantil é referência no parto humanizado no sul da Bahia. É uma obra do Governo da Bahia, administrada pela Fundação Estatal Saúde da Família (FESF SUS), com porta aberta para obstetrícia e regulado para atendimentos de pediatria clínica. Atende as regiões de Valença – com 12 municípios – e Ilhéus – com oito municípios e uma população estimada em 650 mil habitantes.