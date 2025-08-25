“Agosto Lilás, por uma vida sem violência”


Objetivo da iniciativa é engajar servidores e servidoras da instituição

Foto: Ascom

Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, instituição administrada pela Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI), realizará na próxima quinta-feira, dia 28, às 9 horas, o evento “Agosto Lilás”, em alusão à Campanha Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Violência contra a Mulher.

A ação, organizada pelo Núcleo de Humanização e Comunicação, acontecerá no auditório do Hospital de Base e contará com uma roda de conversa com mulheres representantes de diversos segmentos da sociedade. No encontro, serão debatidas políticas públicas, legislações que garantem os direitos das mulheres e estratégias de prevenção à violência de gênero.

O objetivo da iniciativa é engajar servidores e servidoras da instituição, promovendo reflexão, debate e disseminação de informações essenciais sobre o tema. O evento reforça ainda o papel da informação como ferramenta de transformação social e de prevenção da violência em suas diversas formas: física, psicológica, moral, patrimonial e sexual.

A campanha Agosto Lilás se destaca como um movimento nacional de mobilização pela vida das mulheres, enfatizando o papel da sociedade na construção de ambientes mais seguros, igualitários e respeitosos. Com esta ação, o Hospital de Base reafirma o seu compromisso com a promoção da dignidade feminina, dos direitos humanos e de um ambiente institucional livre de qualquer forma de violência.




