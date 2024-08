Agosto Lilás: SEC inicia campanha com ações de combate à violência contra a mulher

Com o objetivo de sensibilizar e conscientizar a sociedade a respeito do fim da violência contra a mulher, a Secretaria da Educação do Estado (SEC) iniciou, nesta quinta-feira (1º), a Campanha Agosto Lilás. Durante todo o mês, as equipes multidisciplinares de saúde do Programa de Atenção à Saúde e Valorização do Professor (PASVAP) realizarão oficinas e rodas de conversa nas escolas estaduais dos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTEs), para dialogar a respeito da importância de promover um ambiente escolar seguro e acolhedor.

A superintendente de Recursos Humanos da SEC, Rosário Muricy, ressaltou a importância da ação. “A SEC promove, no decorrer do ano, diversas atividades direcionadas à promoção da saúde, valorização e do bem-estar. Esta campanha, ancorada na Lei Maria da Penha, faz parte desse conjunto de iniciativas com o objetivo de intensificar a divulgação da referida lei, sensibilizando e conscientizando os servidores, docentes, discentes, trabalhadores e comunidade escolar a respeito do fim da violência contra a mulher. Uma campanha imprescindível, haja vista os indicadores que apontam o patamar de violência contra a mulher”.

A programação do Agosto Lilás também inclui a realização de ações nos setores do órgão central da SEC, com consultores de Psicologia e Serviço Social, sobre o tema “Combate e prevenção à violência doméstica e contra a mulher”. Além disso, no dia 9 de agosto, no auditório da SEC, às 10h, será realizada uma roda de conversa sobre a Lei Maria da Penha e Lei Carolina Dieckmann. A atividade contará com a presença de dirigentes, servidores, professores e estudantes.

Oficinas nas escolas – Nesta sexta-feira (2), por exemplo, os estudantes do Colégio Estadual São João dos Gerais, localizado em Coribe, participam, às 9h, da oficina “Sexualidade e adolescência”. No mesmo dia e horário, os estudantes do Colégio Estadual Duque de Caxias, em Salvador, participam da oficina “A relação entre bullying e saúde mental”. Já na segunda-feira (5), será a vez dos estudantes do Colégio Estadual Professor Valdir de Araújo Castro, em São Félix do Coribe, participarem, às 8h, 14h e 18h30, da oficina “Sexualidade e adolescência”.

Sobre o Agosto Lilás – A campanha foi criada em referência à sanção da Lei Maria da Penha. Esta Lei Federal nº 11.340/2006 assegura a proteção contra todas as formas de violência em contexto de relações domésticas, familiares e íntimas de afeto, bem como protege a integridade física, psicológica, sexual, patrimonial e moral da vítima.